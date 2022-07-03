Про це він повідомив під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі.
“Є ризики, що Луганська область буде окупована вся. Вони зрозумілі нам. Але треба розуміти, що щодня може змінюватись ситуація”, — наголосив президент.
За його словами, пришвидшення постачання зброї дасть можливість мати вогневу перевагу, і тоді будемо тиснути на цьому напрямку сильніше.
Проте Зеленський визнав, що у Луганській області, зокрема у напрямку Лисичанська, дійсно найскладніша ситуація, найнебезпечніша, і там переваги у нас немає, це слабке наше місце.
Але, президент запевнив, що на інших напрямках є “наші кроки вперед”.
- Нагадаємо, після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів.
- Російські війська, ймовірно, встановлять контроль над рештою території Луганської області найближчими днями і, ймовірно, потім зроблять пріоритетні удари по українських позиціях у Сіверську, перш ніж повернути на Слов’янськ і Бахмут.
- Проксі-керівництво може встановлювати умови для прямого приєднання проксі-республік “Л/ДНР” до РФ.