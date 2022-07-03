Президент України Володимир Зеленський заявив, що існує ризик повної окупації Луганської області. Проте, ситуація динамічна та може змінюватись щоденно.

Про це він повідомив під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі.

“Є ризики, що Луганська область буде окупована вся. Вони зрозумілі нам. Але треба розуміти, що щодня може змінюватись ситуація”, — наголосив президент.

За його словами, пришвидшення постачання зброї дасть можливість мати вогневу перевагу, і тоді будемо тиснути на цьому напрямку сильніше.

Проте Зеленський визнав, що у Луганській області, зокрема у напрямку Лисичанська, дійсно найскладніша ситуація, найнебезпечніша, і там переваги у нас немає, це слабке наше місце.

Але, президент запевнив, що на інших напрямках є “наші кроки вперед”.