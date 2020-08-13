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Лукашенка хочуть позбавити звання почесного доктора наук КНУ імені Шевченка

Президента Білорусі Олександра Лукашенка хочуть позбавити звання почесного доктора наук Київського університету імені Тараса Шевченка.

П’ятниця, 14 серпня 2020, 00:33

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила співзасновниця політичного клубу КНУ імені Шевченка Олена Нікуліна.

За її словами, випускники та студенти університету ініціювали збір підписів за відповідне рішення.

“Цим зверненням ми хочемо привернути увагу університету до того, що диктатор, який зневажає принципи демократії та права людини, не може мати звання почесного доктора нашого університету та бути частиною нашої академічної спільноти”, – зазначила Нікуліна.

Вона також повідомила, що поки що це звернення від випускників і студентів, але вона сподівається, що до них приєднаються аспіранти, викладачі та працівники університету.

“Олександр Лукашенко є відповідальним за неприйнятну жорстокість проти мирних протестувальників та спробу сфальсифікувати демократичні вибори президента Білорусі 2020 року. Ця особа не є прогресивним державним і політичним діячем та не заслуговує на високе звання почесного доктора. Ми переконані, що присутність Олександра Лукашенка серед переліку почесних докторів Київського національного університету імені Тараса Шевченка кидає тінь на репутацію цього звання та підриває авторитет університету як провідного закладу вищої освіти нашої держави”, – йдеться у зверненні до ректора.

Диплом почесного доктора Лукашенку вручив 5 листопада 2009 року нинішній ректор Леонід Губерський.

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, в Білорусі почалися масові протести.

10 серпня демонстранти у Білорусі провели нову акцію протесту. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську. 12 серпня стало відомо про смерть затриманого у неділю 25-річного гомельчанина. Правоохоронці заявляють, що його було затримано за участь у масових заворушеннях, а рідні запевняють, що його не було серед мітингувальників.

Теги: Білорусь, Олександр Лукашенко

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