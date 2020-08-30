Про це повідомляє БелТА.
Зокрема, Путін і Лукашенко обговорили двостороннє співробітництво та ситуацію всередині Білорусі. Також президент РФ привітав чинного президента Білорусі з днем народження.
Повідомляється, що президенти домовилися про особисту зустріч – Олександр Лукашенко планує відвідати Москву найближчим часом.
“Підтверджено обопільний настрій на подальше зміцнення російсько-білоруського союзництва і розширення взаємовигідного співробітництва в усіх напрямках. Домовлено в найближчі тижні провести зустріч в Москві”, – йдеться у повідомленні.
- Раніше Олександр Лукашенко заявив, що досяг домовленості з лідером Росії Володимиром Путіним про спільне використання військ при виникненні загрози із Заходу.