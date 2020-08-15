Про це Лукашенко заявив сьогодні на нараді в Центрі стратегічного управління в Міністерстві оборони Білорусі, інформує державне інформаційне агентство БЕЛТА.

Він повідомив, що в країні “потихеньку продовжують розгойдувати обстановку, наше суспільство, добралися до трудових колективів”.

“Коли мова йде про військову складову, у нас є договір з Російською Федерацією в рамках Союзної держави й ОДКБ (Організації Договору про колективну безпеку, – ред.). Якраз ці моменти підходять під цей договір. Тому сьогодні з президентом Росії у мене відбулася тривала, ґрунтовна розмова про ситуацію. Повинен сказати, мене навіть трохи здивувало – абсолютно знає про все, що відбувається “, – повідомив Лукашенко.

“І ми з ним (Володимиром Путіним, – ред) домовилися: при першому ж нашому запиті буде надано всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Республіки Білорусь”, – наголосив він.

Як поінформували в пресслужбі Кремля, Олександр Лукашенко під час сьогоднішньої розмови “інформував про ситуацію в Білорусі, що склалася після президентських виборів”.

“По обидва боки висловлена впевненість, що всі проблеми, що виникли, будуть незабаром врегульовані. Головне, щоб цими проблемами не скористалися деструктивні сили, які прагнуть до того, щоб завдати шкоди взаємовигідній співпраці двох країн в рамках Союзної держави”, – йдеться в повідомленні.

Як пише видання “Медуза”, агентство БЕЛТА відредагувало новину: зараз там зазначено, що допомогу Росія надасть “в разі зовнішніх військових загроз” (а спочатку цієї фрази не було). Лукашенко фразу про “військові загрози” не вживав, але згадав на нараді про “військові навчання натівських військ” на території сусідніх держав – Польщі та Литві.

(На відео – з 7:14)

Як відомо, з моменту проведення президентських виборів у Білорусі спалахнули масові акції протесту. Мітингувальники не погоджуються з офіційними результатами виборів і підозрюють фальсифікації.