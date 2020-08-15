Про це Лукашенко заявив сьогодні на нараді в Центрі стратегічного управління в Міністерстві оборони Білорусі, інформує державне інформаційне агентство БЕЛТА.
Він повідомив, що в країні “потихеньку продовжують розгойдувати обстановку, наше суспільство, добралися до трудових колективів”.
“Коли мова йде про військову складову, у нас є договір з Російською Федерацією в рамках Союзної держави й ОДКБ (Організації Договору про колективну безпеку, – ред.). Якраз ці моменти підходять під цей договір. Тому сьогодні з президентом Росії у мене відбулася тривала, ґрунтовна розмова про ситуацію. Повинен сказати, мене навіть трохи здивувало – абсолютно знає про все, що відбувається “, – повідомив Лукашенко.
“І ми з ним (Володимиром Путіним, – ред) домовилися: при першому ж нашому запиті буде надано всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Республіки Білорусь”, – наголосив він.
Як поінформували в пресслужбі Кремля, Олександр Лукашенко під час сьогоднішньої розмови “інформував про ситуацію в Білорусі, що склалася після президентських виборів”.
“По обидва боки висловлена впевненість, що всі проблеми, що виникли, будуть незабаром врегульовані. Головне, щоб цими проблемами не скористалися деструктивні сили, які прагнуть до того, щоб завдати шкоди взаємовигідній співпраці двох країн в рамках Союзної держави”, – йдеться в повідомленні.
Як пише видання “Медуза”, агентство БЕЛТА відредагувало новину: зараз там зазначено, що допомогу Росія надасть “в разі зовнішніх військових загроз” (а спочатку цієї фрази не було). Лукашенко фразу про “військові загрози” не вживав, але згадав на нараді про “військові навчання натівських військ” на території сусідніх держав – Польщі та Литві.
(На відео – з 7:14)
Як відомо, з моменту проведення президентських виборів у Білорусі спалахнули масові акції протесту. Мітингувальники не погоджуються з офіційними результатами виборів і підозрюють фальсифікації.
- Після проведення виборів у Білорусі спалахнули масові протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.
- На другий день протестів, ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську. У результаті масових протестів з 9 по 13 серпня слідчими органами порушено понад 90 кримінальних справ.
- 14 серпня Центральна виборча комісія Білорусі оголосила офіційні результати виборів президента. Лукашенко, за офіційними даними, набрав 80,1 % голосів, а Тихановська – 10,1 %.
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.
- Міністри закордонних справ країн Євросоюзу в п’ятницю, 14 серпня, погодилися підготувати санкції проти Білорусі у зв’язку з останніми подіями в цій країні. В ЄС зазначили, що не приймають результати президентських виборів у Білорусі.
- Сьогодні Олександр Лукашенко заявив, що не потребує міжнародного посередництва для врегулювання ситуації в країні.