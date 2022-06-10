Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруським військам, йсовірно, доведеться воювати за захід Україну, аби її "не відтягнув Захід".

Про це він заявив на семінарі “Актуалізація методів та форм роботи з населенням на місцевому рівні”.

Олександр Лукашенко заявив, що Білорусі, можливо, доведеться повоювати за західгу частину України, аби її “не відтягнув Захід”. Він додав, що Білорусь є “об’єктом тиску”, зокрема, з геополітичних причин.

“Вони [Захід] досі не пішли від мети вирівняти фронт, аби він проходив: Смоленськ-Псков, Смоленськ-Брянськ-Курськ та туди до Ростова. Їм треба вирівняти фронт. А ми, тисячу майже кілометрів, цей балкон, його треба зрізати”, — заявив самопроголошений президент.

Лукашенко вважає, що “це їхня мета — вони перед цим не зупиняться”.

“Зайдуть вони з України Західної чи ще звідкись. Ще, може, за Західну Україну доведеться воювати, щоби не відчепили. Тому що це для нас смерті подібне, не лише для українців. Страшні процеси відбуваються навколо”, — сказав він.

Раніше він також стверджував, що десятки білорусів “не зі своєї волі” опинились в українському полоні, коли РФ розпочала “спецоперацію” в Україні. Він уточнив, що вони були “не лише заручниками ситуації”, а й заручниками “окремих бажань найгірших людей в Україні”.