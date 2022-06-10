Про це він заявив на семінарі “Актуалізація методів та форм роботи з населенням на місцевому рівні”.
Олександр Лукашенко заявив, що Білорусі, можливо, доведеться повоювати за західгу частину України, аби її “не відтягнув Захід”. Він додав, що Білорусь є “об’єктом тиску”, зокрема, з геополітичних причин.
“Вони [Захід] досі не пішли від мети вирівняти фронт, аби він проходив: Смоленськ-Псков, Смоленськ-Брянськ-Курськ та туди до Ростова. Їм треба вирівняти фронт. А ми, тисячу майже кілометрів, цей балкон, його треба зрізати”, — заявив самопроголошений президент.
Лукашенко вважає, що “це їхня мета — вони перед цим не зупиняться”.
“Зайдуть вони з України Західної чи ще звідкись. Ще, може, за Західну Україну доведеться воювати, щоби не відчепили. Тому що це для нас смерті подібне, не лише для українців. Страшні процеси відбуваються навколо”, — сказав він.
Раніше він також стверджував, що десятки білорусів “не зі своєї волі” опинились в українському полоні, коли РФ розпочала “спецоперацію” в Україні. Він уточнив, що вони були “не лише заручниками ситуації”, а й заручниками “окремих бажань найгірших людей в Україні”.
- Нагадаємо, відомій білоруській візажистці Ользі Томіній присудили два роки колонії за участь у 2020 році в мітингах проти самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка.
- Раніше невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав негайно створити південне оперативне командування через “загрозу” з боку України.
- Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко “не очікував”, що війна РФ проти України триватиме так довго. Проте він вважає, що російська армія “за визначенням” не може програти.