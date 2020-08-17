Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нові президентські вибори пройдуть в країні після того, як буде прийнято оновлену конституцію.

Про це йшлося під час його спілкування з робітниками на Мінському заводі колісних тягачів. Відео опублікував білоруський телеканал CTV BY.

“Буде так, мужики, нам треба прийняти нову конституцію, що ми хочемо. І навіть альтернативщики не заперечували. Ви її повинні прийняти на референдумі, тому що минулу конституцію приймали на референдумі. І за новою конституцією, якщо ви хочете, провести вибори — і парламенту, і президента, і нових органів влади”, — сказав Лукашенко.

Також президент закликав робітників не зупиняти виробництво і висловлювати свою незгоду інакше.

“Ви, роботяги, виставляйте свої вимоги, вимагайте, кричіть, але тільки не зупиняйте виробництво, інакше буде, як в середині 90-х”, — додав він.

Нагадаємо, також під час виступу на МЗКТ Лукашенко говорив, що нових виборів в країні, яких вимагають робітники, не буде. “Поки ви мене не вб’єте, інших виборів не буде”, — заявляв він.

Вчора, 16 серпня, на площі Незалежності в Мінську проходить мітинг на підтримку президента Олександра Лукашенка. Під час заходу Лукашенко вийшов на сцену і звернувся до демонстрантів з промовою, в якій заявив, що іноземні держави, зокрема, Україна, “наказують” провести нові вибори в країні і відкинув цю ідею.