Про це йшлося на наразі 17 листопада, повідомляє державне інформагентство БелТА.

Під час наради Лукашенко вкотре заявив, що протести у країні відбуваються через вплив західних країн. Також він заявив, що не розуміє, навіщо у Мінську створюють “меморіали під виглядом кладовищ”, маючи на увазі меморіали на вулицях міст, які громадяни зробили для тих, хто загинув під час акцій просту та поза ними від дій силовиків.

На його думку, такі меморіали створюються задля того, щоб чинити психологічний вплив на населення.

Також Лукашенко вважає, що біло-червоно-білі стрічки, які люди вішають на вулицях на знак солідарності з протестами, є “профашистськими”, і чвари через них призводять до бійок у дворах.

Лукашенко доручив вивезти світлини, лампади та свічки, що громадяни залишають на знак пам’яті про жертв протестів, на кладовища. Він завчасно відреагував на критику щодо таких дій, змалювавши незгодних з таким рішенням як провокаторів.

“Ми акуратно вивезли ці меморіали туди, де вони повинні бути — на кладовищі. Щоб люди бачили, що ми не варвари. Вони ж це напевно знають. Але їм не треба то, як диктатор до цього ставився, і ті, хто виконував — “раби”. Вони їх рабами назвали. Їм це не потрібно. Їм треба показати, що це — варвари”, — заявив він.

Найближчим часом Лукашенко наказав навести у містах “порядок”, розв’язавши проблему з розвішуванням стрічок та меморіалами на вулицях, але “без варварства”.