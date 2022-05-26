Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Лукашенко провів засідання з військовим керівництвом Білорусі. Під час виступу він доручив негайно створити оперативне командування на кордоні з Україною. Таке рішення він обґрунтував нібито загрозою з боку України.

Також Лукашенко додав, що нові підрозділи армії треба відрядити вже зараз, не чекаючи нового оперативного командування. Це нібито необхідно задля набуття досвіду Збройними силами Білорусі.

“Військовий тиск на нас здійснюватиметься через Польщу, Литву, Латвію та дислоковані там війська НАТО, а також завдяки підтриманню ескалації бойових дій в Україні. На жаль, розгорнувся новий напрям, новий фронт, як кажуть, і ми не можемо цим нехтувати”, — заявив невизнаний білоруський президент.