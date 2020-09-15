Про це заявила прессекретар глави білоруської держави Наталія Ейсмонт, передає БЕЛТА.
“Президент Білорусі доручив нашому уряду оперативно зв’язатися з урядом України й домовитися про надання зеленого коридору для хасидів. При цьому Білорусь готова організувати транспорт, наприклад автобуси, для доставки цих паломників до пункту призначення – українських святинь – і назад. А потім і в аеропорт для відправлення на батьківщину. Всі ці функції наша країна готова взяти на себе”, – сказала Ейсмонт.
“При цьому, безумовно, процес буде організований максимально безпечно, в тому числі і для того, щоб на ситуацію з захворюваністю COVID-19 це ніяк не вплинуло”, – додала вона.
- Раніше повідомлялося, що в Умані з 15 до 21 вересня буде посилено карантин через паломництво хасидів на святкування Рош-Ха-Шана.
- На кордоні Білорусі та України застрягли понад 1,5 тисячі хасидів-паломників. Вони планували потрапити до Умані на святкування Рош ха-Шана – єврейського нового року.