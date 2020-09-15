Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив уряду домовитися з Україною про надання "зеленого коридору" для хасидів з Ізраїлю, які не можуть з Білорусі потрапити на українську територію.

Про це заявила прессекретар глави білоруської держави Наталія Ейсмонт, передає БЕЛТА.

“Президент Білорусі доручив нашому уряду оперативно зв’язатися з урядом України й домовитися про надання зеленого коридору для хасидів. При цьому Білорусь готова організувати транспорт, наприклад автобуси, для доставки цих паломників до пункту призначення – українських святинь – і назад. А потім і в аеропорт для відправлення на батьківщину. Всі ці функції наша країна готова взяти на себе”, – сказала Ейсмонт.

“При цьому, безумовно, процес буде організований максимально безпечно, в тому числі і для того, щоб на ситуацію з захворюваністю COVID-19 це ніяк не вплинуло”, – додала вона.