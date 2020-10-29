Про це повідомляє державне агентство БелТА.
За словами Лукашенка, роботу національних дружин треба посилити.
“Вони почали працювати, але ще в повну силу не розгорнулися”, — сказав він.
Наводячи у приклад Киргизстан, Лукашенко заявив, що потужні народні дружини потрібні для захисту країни у випадках, якщо цим не можуть зайнятися силовики.
Він зазначив, що в мобільні загони варто залучити колишніх військовослужбовців і озброїти їх.
“Подивіться, скільки звернень цих колишніх військовослужбовців, афганців. Скільки мужиків, а жінок …, ще більше, ніж чоловіків: візьміть нас, ми будемо в дружинах, ми будемо в загонах, ми багато чого можемо! Чому не залучити нам, аж до озброєння, в ці летючі загони колишніх військовослужбовців?”, — вважає Лукашенко.
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