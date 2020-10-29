Про це повідомляє державне агентство БелТА.

За словами Лукашенка, роботу національних дружин треба посилити.

“Вони почали працювати, але ще в повну силу не розгорнулися”, — сказав він.

Наводячи у приклад Киргизстан, Лукашенко заявив, що потужні народні дружини потрібні для захисту країни у випадках, якщо цим не можуть зайнятися силовики.

Він зазначив, що в мобільні загони варто залучити колишніх військовослужбовців і озброїти їх.

“Подивіться, скільки звернень цих колишніх військовослужбовців, афганців. Скільки мужиків, а жінок …, ще більше, ніж чоловіків: візьміть нас, ми будемо в дружинах, ми будемо в загонах, ми багато чого можемо! Чому не залучити нам, аж до озброєння, в ці летючі загони колишніх військовослужбовців?”, — вважає Лукашенко.

  • 27 жовтня Олександр Лукашенко заявив, що студенти, які беруть участь у мітингах проти його режиму, повинні бути відрахованими з вищих навчальних закладів. За його словами, участь у мітингах начебто позбавляє їх права бути студентами.
  • Вже 28 жовтня на тлі національних протестів у Білорусі, адміністрації вищих навчальних закладів почали відраховувати студентів.
  • 29 жовтня Лукашенко змінив очільника міністерства внутрішніх справ країни.