Про це інформує білоруське видання БЕЛТА.

Сьогодні білоруський диктатор зібрав нараду із силовим блоком.

Лукашенко заявив, що домовився з Путіним про про спільне розгортання військ у Санкт-Петербурзі після неформального саміту СНД. Своє рішення він пояснив тим, що мовбито це спричинено “загостренням на західних кордонах Союзної держави”.

Олександр Лукашенко нагадав, що в Санкт-Петербурзі після неформального саміту СНД у нього відбулася зустріч віч-на-віч з Президентом Росії Володимиром Путіним.

“Якщо рівень загрози досягає нинішнього рівня, як зараз, ми починаємо задіяти угруповання Союзної держави. Основа (я завжди про це говорив) цього угруповання — армія, Збройні Сили Республіки Білорусь. Повинен вас інформувати, що формування цього угруповання почалося. Воно йде вже, на мою думку, протягом двох днів. Віддано було моє розпорядження, щоб ми приступили до формування цього угруповання”, – заявив самопроголошений диктатор.

Також, за інформацією видання “Зеркало”, Лукашенкові мовбито хтось повідомив, що Україна планує атакувати Білорусь.

У відповідь на це, він озвучив погрози у бік президента України Володимира Зеленського та інших українців: “Донесіть президентові України та іншим божевільним, що Кримський міст їм здасться квіточками, якщо вони торкнуться своїми брудними руками хоч одного метра нашої території”.