Фахівці Інституту вивчення війни прокоментували заяву самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка про те, що очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин покинув територію Білорусі. На думку аналітиків, це може свідчити про те, що Лукашенко дистанціюється від угоди бути посередником між Пригожиним та Кремлем.

Джерело: ISW

Напередодні Лукашенко заявив, що Пригожин та найманці ПВК “Вагнер” не перебувають у Білорусі

Це вказує на те, що Пригожин, можливо, не виконує угоду, у якій Лукашенко став посередником між ним та президентом РФ, після невдалого заколоту вагнерівців у Росії.

Раніше Лукашенко і Кремль оголосили, що Пригожин, Путін і Лукашенко досягли угоди, яка пропонувала Пригожину і вагнерівцям, які брали участь у повстанні, невизначені гарантії безпеки в Білорусі.

Повний зміст цієї угоди невідомий, але, схоже, вагнерівці не виконують свою частину угоди.

6 липня Лукашенко заявив, що зараз ПВК “Вагнер” перебувають у своїх постійних таборах (або в Росії, або в Україні), куди вони відійшли після битви за Бахмут.

Лукашенко додав, що Пригожин перебуває в Санкт-Петербурзі або, можливо, навіть прилетів до Москви вранці 6 липня і спростував повідомлення про те, що Білорусь будує нові тренувальні табори для ПВК “Вагнер”. Водночас він зазначив, що Білорусь пропонувала вагнерівцям кілька колишніх радянських військових таборів.

Однак Лукашенко натякнув, що “Вагнер” ще не погодився на розміщення у цих базах, оскільки у них є своє бачення розміщення сил.

Російські джерела також вказали, що Пригожин перебуває в Росії, хоча ISW не може підтвердити місцезнаходження очільника вагнерівців.

Російське опозиційне видання повідомило, що літак Пригожина після вильоту з Московської області вранці 6 липня приземлився в Ростовській області. 5 липня петербурзьке видання повідомило, що Пригожин особисто забрав декілька одиниць стрілецької зброї, вилучених ФСБ Росії.

Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська влада не стежить за пересуваннями Пригожина.

“Заява Пєскова є абсурдною з огляду на те, що Кремль і російські силовики мають можливість затримати Пригожина або обмежити його пересування в Росії. Це особливо абсурдно, якщо Пригожин справді міг забрати зброю з об’єкта ФСБ”, – зауважили фахівці.

Аналітики дійшли висновку, що, Лукашенко, імовірно, дистанціюється від угоди, в якій він нібито був посередником, водночас продовжуючи рекламувати свою здатність бути посередником між Путіним і Пригожиним, тим самим все ще підкреслюючи слабкість російського президента.

Лукашенко заявив, що вагнерівці і Пригожин – росіяни, і питання про їх місцезнаходження не повинні бути адресовані йому.

“Лукашенко, схоже, дистанціюється від ПВК “Вагнер” і його риторика може свідчити про те, що він покладає відповідальність за виконання угоди на Кремль”, – вважають в ISW.

Фахівці додали, що здатність Пригожина вільно діяти в Росії свідчить про те, що Пригожин все ще захищений певними гарантіями безпеки та/або що Кремль продовжує надавати пріоритет підриву його репутації в Росії, а не фізичному чи юридичному нападу на Пригожина.