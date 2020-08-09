Про це він заявив виданню TUT.by після того, як проголосував на виборах президента Білорусі.

“Молодь, як я говорив, різна. І знаєте, якщо вже про молодь … Ось я вчора приїхав в поле, і там працюють комбайнери. Комбайнери – це професора сільського господарства, а поруч з ними або донька, 17-18-19 років, або дружина, молодий екіпаж та інше, та інше або просто молоді хлопці працюють. Ну такі, як пивко, як я сказав, потягують тут в Мінську”, – сказав білоруський президент.

За словами Лукашенка, йому “боляче за таких хлопців”.

“Ці молоді хлопці, їм 25-30 років, подивитися на їх руки, зашкарублі такі, під нігтями вся чорнота. Я згадав, як колись працював в сільському господарстві. Вони сьогодні нам хліб прибирають! А ми тут розводимо про якусь демократію, про те, що Мороз якусь затримали, ще чогось. Туди – в поле! На перевиховання”, – сказав Лукашенко.