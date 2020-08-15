Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.
У виданні послалися на трьох чиновників у Кремлі, які вважали за краще зберегти анонімність. В той самий час інші інсайдери вважають, що методи Лукашенка з придушення протестів у країні все ж допоможуть йому зберегти владу у своїх руках.
Очільник Ради із зовнішньої й оборонної політики, дослідницької групи, яка консультує Кремль, Федір Лук’янов, сказав:
“Більше ніхто не впевнений в майбутньому Лукашенка. Він може в короткостроковій перспективі досягти успіху в придушенні протестів, але може бути навпаки”.
У виданні зазначили, що жорсткий розгін протестантів у Білорусі віддалив Лукашенка від Заходу і зробив ще залежнішим від Росії.
Попри заяву Лукашенка про те, що він нікуди не збирається їхати, люди з його оточення розповіли кремлівським інсайдерам видання про те, що він все ж розглядає варіант втечі в Росію в разі повалення його режиму. Про це сказали двоє інсайдерів.
Видачу вагнерівців Росії у виданні назвали першою поступкою Кремлю з боку Білорусі, а також символом залежності Білорусі від російської влади.
Лук’янов також сказав, що для Росії вигідно допомогти залишитися Лукашенку, оскільки новий лідер республіки, ким би він не був, найімовірніше, шукатиме підтримки у Заходу.
Всупереч заяві Лукашенка про те, що Росія готова до військового втручання, якщо її про це попросять, у колишнього радника Кремля Гліба Павловського інша думка. Він вважає, що Путін не хоче надавати військову допомогу Лукашенку, тому що це “може розпалити антиросійські настрої в Білорусі”.
- Після проведення виборів у Білорусі спалахнули масові протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.
- На другий день протестів, ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську. У результаті масових протестів з 9 по 13 серпня слідчими органами порушено понад 90 кримінальних справ.
- 14 серпня Центральна виборча комісія Білорусі оголосила офіційні результати виборів президента. Лукашенко, за офіційними даними, набрав 80,1 % голосів, а Тихановська – 10,1 %.
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.
- Міністри закордонних справ країн Євросоюзу в п’ятницю, 14 серпня, погодилися підготувати санкції проти Білорусі у зв’язку з останніми подіями в цій країні. В ЄС зазначили, що не приймають результати президентських виборів у Білорусі.
- Сьогодні Олександр Лукашенко заявив, що не потребує міжнародного посередництва для врегулювання ситуації в країні.