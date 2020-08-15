Президент Білорусі Олександр Лукашенко може втекти до Росії в разі повалення його режиму.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

У виданні послалися на трьох чиновників у Кремлі, які вважали за краще зберегти анонімність. В той самий час інші інсайдери вважають, що методи Лукашенка з придушення протестів у країні все ж допоможуть йому зберегти владу у своїх руках.

Очільник Ради із зовнішньої й оборонної політики, дослідницької групи, яка консультує Кремль, Федір Лук’янов, сказав:

“Більше ніхто не впевнений в майбутньому Лукашенка. Він може в короткостроковій перспективі досягти успіху в придушенні протестів, але може бути навпаки”.

У виданні зазначили, що жорсткий розгін протестантів у Білорусі віддалив Лукашенка від Заходу і зробив ще залежнішим від Росії.

Попри заяву Лукашенка про те, що він нікуди не збирається їхати, люди з його оточення розповіли кремлівським інсайдерам видання про те, що він все ж розглядає варіант втечі в Росію в разі повалення його режиму. Про це сказали двоє інсайдерів.

Видачу вагнерівців Росії у виданні назвали першою поступкою Кремлю з боку Білорусі, а також символом залежності Білорусі від російської влади.

Лук’янов також сказав, що для Росії вигідно допомогти залишитися Лукашенку, оскільки новий лідер республіки, ким би він не був, найімовірніше, шукатиме підтримки у Заходу.

Всупереч заяві Лукашенка про те, що Росія готова до військового втручання, якщо її про це попросять, у колишнього радника Кремля Гліба Павловського інша думка. Він вважає, що Путін не хоче надавати військову допомогу Лукашенку, тому що це “може розпалити антиросійські настрої в Білорусі”.