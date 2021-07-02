Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною через "велику кількість зброї, яка надходить з України".

Про це повідомляє білоруське державне агентство БелТА.

Заяву Лукашенко зробив під час урочистих зборів до Дня незалежності Білорусі. Він розповів про викриття “сплячих” терористичних осередків, до яких причетний ряд країн. Зокрема – Україна.

“Сьогодні викрито створені “сплячі” терористичні осередки, так звані загони самооборони. Мета цих осередків – насильницька зміна влади в день ікс. Вони самі поки не знають, що це за день ікс: до нього треба підвести наш народ”, – заявив Лукашенко.

Він назвав такі країни, як Німеччина, Україна, США, Польща і Литва. За його словами, в ніч на 1 липня нібито була здійснена спроба вбити місцевого пропагандиста Григорія Азарьонка.

“Це сталося минулої ночі: 1 липня. Мета, цитую, – знерухомити, захопити, кинути в багажник. Вивезти в ліс, відрізати язик”, – сказав він.

Після цього Лукашенко наказав прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною.

“Величезна кількість зброї надходить з України в Білорусь. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною”, – сказав Лукашенко.