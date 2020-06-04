Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

У четвер Роман Головченко був призначений на пост прем’єр-міністра країни.

Відомо, що раніше Головченко займав пост глави військово-промислового комітету.

Нагадаємо, днем раніше Лукашенко розпустив уряд.

Відзначимо, 9 серпня в Білорусі відбудуться президентські вибори.