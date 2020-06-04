Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
У четвер Роман Головченко був призначений на пост прем’єр-міністра країни.
Відомо, що раніше Головченко займав пост глави військово-промислового комітету.
Нагадаємо, днем раніше Лукашенко розпустив уряд.
Відзначимо, 9 серпня в Білорусі відбудуться президентські вибори.
- 14 травня чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко подав у центральну виборчу комісію документи для участі в президентських виборах. Він балотується вже вшосте.
- 31 травня в Білорусі пройшли масові затримання опозиційних активістів.