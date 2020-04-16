Відповідну заяву Лукашенко зробив під час наради з питань амністії та помилування осіб, засуджених за злочини у сфері незаконного обігу наркотиків, повідомляє прес-служба президента.
Зазначається, що Лукашенко “в тему наради” сказав, що нинішня ситуація з поширенням коронавірусу є “хорошим уроком” для тих, хто має шкідливі звички.
“Для наркоманів та курців — це хороший урок. Ми це бачимо по важким захворюванням на пневмонію. І пневмонію, обтяжену коронавірусом. Це хороший урок — подумати про те, як організовувати своє життя після цієї так званої пандемії”, —заявив він.
- Раніше Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що від коронавірусу допомагають горілка, сауна і трактор.
- Також Лукашенко заявив, що в країні не скасують святкування “Дня Перемоги” через пандемію коронавірусу COVID-19.