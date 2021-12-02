Нагадаємо, в Білорусі у 2020 році прокотилися масові акції

протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Він обіймає цю посаду з 1994 року.

Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців,

за його основного опонента Світлану Тіхановську – 10,12%. Більшість міжнародних спостерігачів не були допущені до виборів, тому у країні після виборів заявили про масові фальсифікації.