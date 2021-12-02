Про це він сказав у інтерв’ю російському “РИА-новости”.
“Я можу сказати, що Володимир Путін мене вважає більше ніж другом, ми рідні брати. А якщо вже серйозно, ви знаєте, що спільного? Ми, на мою думку, це зараз яскраво проявилося, бачимо світ за основними напрямками, основні проблеми однаково. Ми бачимо однаковими очима цей світ”, – сказав Лукашенко.
Він також наголосив, що після президентських виборів у Білорусі торік російський колега вчинив не просто як союзник, а як справжній друг.
- Нагадаємо, в Білорусі у 2020 році прокотилися масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Він обіймає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тіхановську – 10,12%. Більшість міжнародних спостерігачів не були допущені до виборів, тому у країні після виборів заявили про масові фальсифікації.
- Президентські вибори відбулися 9 серпня. Того ж дня спалахнули протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли у 33 містах, було затримано біля 3000 осіб, поранено – 89.