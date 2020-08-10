Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав протестуючих проти чергового його обрання "вівцями" і заявив, що їх діями керували з-за кордону.

Про це повідомляє білоруське агентство “БелТА”.

Білоруський президент сьогодні на зустрічі з головою Виконавчого комітету – виконавчим секретарем СНД, главою місії спостерігачів від СНД Сергієм Лебедєвим заявив, що вибори “пройшли як свято, але ті, хто захотів його зіпсувати, засвітилися ще яскравіше”.

“Мене, чесно кажучи, розчулює, коли з маленьким діточками приходять. Розумієте, це свято. Комусь захотілося зіпсувати це свято. Ми їх побачили – вони засвітилися ще яскравіше цієї ночі. Ми відфіксували (вам це відомо, як колишньому розвіднику) дзвінки з-за кордону. З Польщі, Великобританії та Чехії були дзвінки, управляли нашими, вибачте мене, вівцями: вони не розуміють, що роблять, і ними починають вже управляти”, – заявив він.

Лукашенко розповів, що за минулу добу багатьом людям через міркувань безпеки було відмовлено у в’їзді до Білорусі.

“Документи були фальшиві, а більшість не знало, навіщо вони їдуть, – пояснив він. – Але, тим не менше, вночі ходили-бродили, намагалися хлопців з міліції атакувати і в окремі моменти атакували, але хлопці гідно вистояли і відповіли”.

Нагадаємо, у Білорусі вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, пройшли масові протести, в результаті яких були затримані щонайменше 120 осіб. ЗМІ також повідомляють про 10 поранених.