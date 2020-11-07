Covid-19 Україна

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Лукашенко назвав вибори в США “ганьбою та знущанням над демократією”

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував вибори президента у США. Він зазначив, що повільний та проблематичний підрахунок голосів - це знущання над демократією.

Субота, 7 листопада 2020, 17:06

Про це повідомляє видання БЕЛТА.

“Оплот демократії … Ви подивіться, що твориться з цими виборами (у США, – ред.). Це ж ганьба, знущання над цією демократією”, – підкреслив Лукашенко.

Також невизнаний лідер Білорусі поскаржився, що спостерігачі працювали непрофесійно. Однак на виборах у Білорусі іноземні спостерігачі працювали прискіпливіше, на думку політика.

“Це ж не у нас, що він (спостерігач, – ред.) стоїть над столом і дивиться, куди який бюлетень хто поклав. І всі кажуть, що погано”, – додав він.

На думку Лукашенка, у США необхідно провести повторне голосування, оскільки “порушили все, навіть внутрішнє законодавство”. Він зазначив, що цікаво подивитися на реакцію на лідерів країн ЄС.

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  • #Букви слідкують за перебігом виборів у США. Детальніше про це можете прочитати тут.
Теги: Байден, вибори в США, Лукашенко, Трамп

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