Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє інформагентство “Белта”.
“Ми вже гамором кричимо: не їдьте за кордон, побудьте вдома. Ні, все одно пруть за цю межу. Тим, хто виїхав після наших попереджень, – ніяких чартерів. Нехай там і сидять, якщо туди виїхали. Я розумію, бувають випадки, коли треба виїхати, вирішити якісь питання. Але це поодинокі. Їх майже немає. З МЗС нехай погоджують, виїжджають, тоді ми будемо за них відповідати”, – зазначив Лукашенко.
Він зазначив, що є громадяни, які, користуючись картою поляка, в цей непростий час залишають свою країну.
“Бродять-ходять туди-сюди, а ми їх зустрічаємо і всіх перевіряємо. Треба дати команду прикордонникам: хочеш піти в Польщу – пішов туди і сиди там. Треба по-людськи людей попередити: ніякого виїзду за кордон. Поїхав – будеш там сидіти, поки не закінчиться ця пандемія”, – підкреслив Лукашенко.
За повідомленням МЗС Білорусі, за останні кілька діб за кордон виїхало близько 11 000 громадян країни.
Також Лукашенко звернув увагу на ситуацію в Індії, де білорусів, які взяли квитки на зворотний рейс на російські літаки, “просто виштовхують з салону, не беруть на борт”. Він закликав “спокійно, юридично вивірено розбиратися з усіх питань”, щоб ті, хто купили квитки змогли вилетіти в Москву, звідки їх вже буде забирати Білорусь.
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