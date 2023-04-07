Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували заяву самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка після його зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Фахівці вважають, що Лукашенко не має наміру втягувати Білорусь у військові дії Росії в Україні.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Чергова зустріч Лукашенка та Путіна відбулась у Москві 5 та 6 квітня для обговорення подальшої інтеграції у так звану Союзну державу.

Після зустрічі Лукашенко виступив із заявою, яка, на думку експертів ISW, свідчить про те, що він не має наміру втягувати Білорусь у військові дії Росії в Україні.

Зокрема, як і раніше, Лукашенко заявляв про загрозу з боку НАТО, адже Альянс начебто “цілеспрямовано нарощує сили вздовж Союзної держави”. Також він поскаржився на Захід, який “розв’язав економічну, інформаційну та політичну війну проти Росії та Білорусі”.

Фахівці зауважили, що Лукашенко вже робив подібні заяви раніше, намагаючись виправдати опір тиску Кремля щодо подальшої підтримки російських військових зусиль в Україні. Зокрема він стверджував, що Білорусь має захистити західний фланг Союзної держави, а тому не можу відправити свої війська на війну проти України.

“ISW багато писав про те, чому Лукашенко надзвичайно малоймовірно, що далі втягуватиме Білорусь у війну в Україні. Раніше ISW оцінювало, що Лукашенко дедалі більше втрачає простір для маневру з Кремлем на тлі постійної кампанії тиску з боку РФ щодо оформлення російсько-білоруської Союзної держави” – резюмували фахівці.