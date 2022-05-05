Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко "не очікував", що війна РФ проти України триватиме так довго. Проте він вважає, що російська армія "за визначенням" не може програти.

Про це він сповістив в інтерв’ю Associated Press.

Лукашенко висловив невпевненість щодо того, чи триває російська так звана “спецоперація” за планом, але перспективу поразки армії РФ відкидає. За його словами, Путін нібито не хоче “глобальної конфронтації з НАТО”.

“Я недостатньо занурений у цю проблему, щоб говорити, чи йде вона (війна – ред.) за планом, як кажуть росіяни, чи так, як я це відчуваю. Хочу ще раз підкреслити: я відчуваю, що ця операція затягнулась”, – заявив Олександр Лукашенко.

Крім того, самопроголошений президент додав, що Білорусь “не хоче війни” – і саме тому й виступила місцем для переговорів між Україною та Росією. Однак згодом зауважив, що Мінськ – єдиний союзник Москви.