Про це він сповістив в інтерв’ю Associated Press.
Лукашенко висловив невпевненість щодо того, чи триває російська так звана “спецоперація” за планом, але перспективу поразки армії РФ відкидає. За його словами, Путін нібито не хоче “глобальної конфронтації з НАТО”.
“Я недостатньо занурений у цю проблему, щоб говорити, чи йде вона (війна – ред.) за планом, як кажуть росіяни, чи так, як я це відчуваю. Хочу ще раз підкреслити: я відчуваю, що ця операція затягнулась”, – заявив Олександр Лукашенко.
Крім того, самопроголошений президент додав, що Білорусь “не хоче війни” – і саме тому й виступила місцем для переговорів між Україною та Росією. Однак згодом зауважив, що Мінськ – єдиний союзник Москви.
- Нагадаємо, частина комерційних естонських банків тимчасово зупиняє транзакції, пов’язані з РФ та Білоруссю. Рішення було ухвалено як відповідь на російське вторгнення в Україну.
- Коли російські війська перекидали через білоруський кордон в Україну для нападу на Київ, вони мали намір покладатися на розгалужену залізничну мережу регіону для постачання та підкріплення. Проте росіяни не врахували залізничних диверсантів Білорусі.