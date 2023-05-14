Про це повідомили проєкт білоруського журналіста й аналітика Антона Мотолько “Мотолько помоги” в Telegram та “Зеркало“.
Лукашенко не був присутнім на церемонії вшанування державного прапора, герба і гімну. Воно 14 травня пройшло на площі Державного прапора в Мінську.
Прем’єр-міністр Роман Головченко виголосив промову замість Лукашенка.
Незалежне видання “Зеркало” заявило, що для Лукашенка поява на цій церемонії була важливою, “оскільки він не з’являється в публічному просторі вже п’ятий день”.
Про стан його здоров’я невідомо.
Довідка. Зазначимо, що 9 травня на День перемоги у Москві Лукашенко з’явився на публіці із забинтованою рукою. Узурпатор не зміг пройти 300 метрів від трибуни до Олександрівського саду разом з іншими президентами, тому його відвезли на електромобілі. Також він не виступав з промовою на площі Перемоги, яку він виголошував щороку, але замість нього був міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.
Після параду він терміново повернувся до Мінська, пропустивши обід у президента РФ Володимира Путіна.
- Британські розвідники зауважили, що парад 9 травня на Красній площі у Москві свідчить про проблеми російської армії, з якими вона зіткнулась після 15-ти місяців повномасштабної війни проти України.
- Колишнього канцлера Німеччини Ґерхарда Шредера разом з дружиною бачили на вечірці у російському посольстві 9 травня. Захід було присвячено Дню перемоги.