14 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не з'явився на святкуванні Дня Державного прапора, Державного герба і Державного гімну Білорусі. До цього поширювалася інформація про погіршення його стану здоров'я.

Про це повідомили проєкт білоруського журналіста й аналітика Антона Мотолько “Мотолько помоги” в Telegram та “Зеркало“.

Лукашенко не був присутнім на церемонії вшанування державного прапора, герба і гімну. Воно 14 травня пройшло на площі Державного прапора в Мінську.

Прем’єр-міністр Роман Головченко виголосив промову замість Лукашенка.

Незалежне видання “Зеркало” заявило, що для Лукашенка поява на цій церемонії була важливою, “оскільки він не з’являється в публічному просторі вже п’ятий день”.

Про стан його здоров’я невідомо.

Довідка. Зазначимо, що 9 травня на День перемоги у Москві Лукашенко з’явився на публіці із забинтованою рукою. Узурпатор не зміг пройти 300 метрів від трибуни до Олександрівського саду разом з іншими президентами, тому його відвезли на електромобілі. Також він не виступав з промовою на площі Перемоги, яку він виголошував щороку, але замість нього був міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

Після параду він терміново повернувся до Мінська, пропустивши обід у президента РФ Володимира Путіна.