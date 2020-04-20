Про це повідомляє пресслужба президента Білорусі.

Так, Лукашенко на Великдень відвідав Свято-Благовіщенський Ляденский храм.

Він подякував парафіянам за те, що вони таки прийшли до храму. “Білоруси просто молодці – без паніки, без гамору. Кому треба поберегтися – той себе береже, залишається вдома або просто вийде один десь, з рідними подихає свіжим повітрям. Хто міцніше, виробив імунітет – той сміливіший і в храми приходить”, – заявив Лукашенко, підкресливши, що не вітає такої політики, коли парафіянам закривають дорогу до храму.

“Я не вітаю такої політики. Більш того, ви знаєте мою позицію: ми ці віруси переживаємо щороку”, – сказав Олександр Лукашенко.

У Білорусі через епідемію коронавірусу вирішили не змінювати різко спосіб життя. “Тобто стиль життя не треба міняти в цих умовах. Тому я не забороняв працювати на землі, на заводах, фабриках, не закривав кордони”, – сказав президент.

За його словами, в Білорусі вибрали правильну тактику боротьби з коронавірусів. “Я зараз не бачу, що ми в чомусь помилилися. Поки. Всяке може бути. Але навіть ви, люди начебто не настільки втягнуті в цей процес, бачите, що білоруси вчинили правильно. Я виходив з того, що ви самі тримаєте свою життя в своїх руках і краще нею розпорядитися, ніж я або, може бути, Господь”, – сказав Олександр Лукашенко.