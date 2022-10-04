Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше офіційно визнав, що його країна бере участь у так званій "спеціальній військовій операції" Росії в Україні.

Про це повідомляє Белта.

За словами Лукашенка, Білорусь бере участь у російській “спецоперації”, однак, додав він, йдеться не про пряму участь білоруських військових у бойових діях.

“Ми беремо участь там (у “спецоперації” – ред.). Але ми нікуди не посилаємо своїх військових. Ми не порушуємо свої зобов’язання”, – сказав він.

Лукашенко наголосив, що начебто участь Білорусі обмежується тим, аби не допустити розповсюдження цього конфлікту на територію його країни.

Ще одним завданням він назвав “не допустити удару по Білорусі під прикриттям спецоперації з боку Польщі, Литви і Латвії”.