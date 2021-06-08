Про це повідомляє пресслужба Лукашенка.
Зазначається, що білоруси відзначатимуть День народної єдності 17 вересня — у день нападу Радянського Союзу на Польщу.
“Цей день став актом історичної справедливості щодо білоруського народу, розділеного проти його волі в 1921 році за умовами Ризького мирного договору, і назавжди закріпився в національній історичній традиції”, – йдеться у повідомленні.
У пресслужбі Лукашенка додали, що заснуванням нового свята білоруський народ начебто демонструє єдність “у виборі стратегічного курсу на розбудову сильної, суверенної й квітучої країни”.
“Встановлення Дня народної єдності 17 вересня підкреслює спадкоємність поколінь, непорушність і самодостатність білоруської нації та державності”, – йдеться у заяві.
Довідка. Вранці 17 червня 1939 року Радянський Союз здійснив вторгнення на територію Польщі. Тоді, через 16 днів після нападу Німеччини на Польщу, радянські війська без оголошення війни вдерлися зі сходу й окупували західнобілоруські та західноукраїнські землі. Ця операція тривала 20 днів й призвела до остаточної окупації Червоною армією та Вермахтом всієї території Другої Польської Республіки.
Напад і подальша анексія спричинили зникнення з політичної карти світу Польської держави, масові арешти, депортації народів, репресії та інше.
- Раніше Лукашенко попросив свого російського колегу Володимира Путіна відкрити рейси до анексованого Криму через територію РФ.
- Також Лукашенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним “допомогти громадянам країн Заходу та України, які хотіли б зробити щеплення від COVID-19”.