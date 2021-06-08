Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заснував у країні нове державне свято - День народної єдності.

Про це повідомляє пресслужба Лукашенка.

Зазначається, що білоруси відзначатимуть День народної єдності 17 вересня — у день нападу Радянського Союзу на Польщу.

“Цей день став актом історичної справедливості щодо білоруського народу, розділеного проти його волі в 1921 році за умовами Ризького мирного договору, і назавжди закріпився в національній історичній традиції”, – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі Лукашенка додали, що заснуванням нового свята білоруський народ начебто демонструє єдність “у виборі стратегічного курсу на розбудову сильної, суверенної й квітучої країни”.

“Встановлення Дня народної єдності 17 вересня підкреслює спадкоємність поколінь, непорушність і самодостатність білоруської нації та державності”, – йдеться у заяві.

Довідка. Вранці 17 червня 1939 року Радянський Союз здійснив вторгнення на територію Польщі. Тоді, через 16 днів після нападу Німеччини на Польщу, радянські війська без оголошення війни вдерлися зі сходу й окупували західнобілоруські та західноукраїнські землі. Ця операція тривала 20 днів й призвела до остаточної окупації Червоною армією та Вермахтом всієї території Другої Польської Республіки.

Напад і подальша анексія спричинили зникнення з політичної карти світу Польської держави, масові арешти, депортації народів, репресії та інше.