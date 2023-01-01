Про це йдеться у відповідному документі.

Документ затвердили нібито “з метою консолідації білоруського народу, зміцнення у суспільстві ідей миру та творчої праці як головних умов розвитку білоруської держави”.

“Президент Республіки Білорусь 2023 рік оголосив роком миру та творення. Відповідний указ №1 від 1 січня 2023 року підписав голова держави Олександр Лукашенко”, – йдеться у повідомленні.

В указі обрано ключовими напрямками удосконалення системи військово-патріотичного виховання населення, просування мирних ініціатив громадян та громадськості. Також йдеться про сприяння “міжконфесійному діалогу, що забезпечує мир та згоду у білоруському суспільстві”.

Такий крок “стане білоруською відповіддю на мілітаризацію у європейському регіоні”.