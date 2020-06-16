Президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив українського Главу держави Володимира Зеленського до Гродно та передав подарунок.

Про це повідомили в прес-службі посольства Білорусі в Україні.

У вівторок, 16 червня, відбулася зустріч Посла Білорусі в Україні Ігоря Сокола з заступником Керівника Офісу Президента України Ігорем Жовквою.

Під час зустрічі українській стороні було передано запрошення президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка адресоване Президенту України Володимиру Зеленському відвідати Білорусь з офіційним візитом та взяти участь в III Форумі регіонів, який пройде в жовтні 2020 року в місті Гродно.

Крім цього, посол передав Зеленському та його дружині Олена подарунок від білоруського лідера — білоруські вишиванки.