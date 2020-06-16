Про це повідомили в прес-службі посольства Білорусі в Україні.
У вівторок, 16 червня, відбулася зустріч Посла Білорусі в Україні Ігоря Сокола з заступником Керівника Офісу Президента України Ігорем Жовквою.
Під час зустрічі українській стороні було передано запрошення президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка адресоване Президенту України Володимиру Зеленському відвідати Білорусь з офіційним візитом та взяти участь в III Форумі регіонів, який пройде в жовтні 2020 року в місті Гродно.
Крім цього, посол передав Зеленському та його дружині Олена подарунок від білоруського лідера — білоруські вишиванки.
- 11 червня глава Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив з головою адміністрації президента Республіки Білорусь Ігорем Сергієнко майбутній візит Президента Володимира Зеленського в Білорусь.
- У той же день українська делегація зустрілася в Мінську з російською стороною Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Представники ОБСЄ не брали участь у зустрічі.