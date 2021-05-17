Про це повідомляє державне агентство “БелТА”.
Документ вносить зміни до законів, що регулюють діяльність органів внутрішніх справ і ряду інших правоохоронних органів і воєнізованих організацій.
Новий закон уточнює умови й межі застосування фізичної сили, спеціальних засобів, зброї, бойової та спеціальної техніки.
Тепер співробітники правоохоронних органів не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну в результаті їхнього застосування, якщо воно здійснювалося відповідно до вимог законодавчих актів, що регулюють діяльність цих органів. Крім того, міліцію наділили правом застосовувати бойову і спеціальну техніку при припиненні “масових заворушень”, а також забороняти громадянам вести фото- і відеознімання та звукозапис.
Силовики зможуть проводити особистий огляд і огляд транспорту під час затримання.
Правоохоронців також звільнили від відповідальності за шкоду, заподіяну в результаті застосування фізичної сили, спецзасобів, зброї, бойової та спеціальної техніки, “якщо таке застосування здійснювалося відповідно до вимог законодавчих актів, що регулюють діяльність цих органів”.
Але, як і раніше, спочатку співробітник повинен попередити про це. Виняток становлять випадки, коли “зволікання створить безпосередню небезпеку для життя” військовослужбовця або інших людей, а також може “спричинити інші тяжкі наслідки”.
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