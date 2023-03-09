9 березня самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко підписав закон "Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності", котрий зокрема передбачає найвищу міру покарання у країні за "держзраду" для посадовців та військових.

Про це повідомляє білоруська державна інформаційна агенція БЕЛТА.

Основна мета документа – “посилення протидії злочинам екстремістської (терористичної) та антидержавної спрямованості”.

Зокрема законом передбачається поширення кримінальної відповідальності за зраду державі, вчинену посадовою особою, на всіх осіб, які перебувають на державних посадах. Водночас за держзраду, вчинену посадовою особою або військовослужбовцем, запроваджується можливість застосування виключного покарання — смертної кари.

Законом також запроваджується кримінальна відповідальність за пропаганду тероризму та дискредитацію білоруської армії. Передбачаються штрафи до 732 тисяч доларів США за низку злочинів так званої “антидержавної спрямованості”.

Окрім цього, з трьох до десяти діб збільшується термін затримання осіб, підозрюваних у вчиненні держзради, змові або інших діях з метою захоплення державної влади, шпигунства та агентурної діяльності”. Збільшення терміну пояснили необхідністю “забезпечення максимально якісного проведення оперативно-слідчих заходів у відповідних справах”.

Одначе передбачається звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які здійснювали підготовку до нападу на установи, що користуються міжнародним захистом, або до здійснення диверсії, але відмовилися від своїх намірів і сприяли запобіганню зазначеним злочинам.

Довідка. Смертна кара в РБ може бути призначена за злочини, які вчиняються проти держави або проти окремих осіб. Кілька ненасильницьких злочинів також можуть каратися смертю. На сьогодні Білорусь — єдина країна в Європі, яка використовує смертну кару як найвищу міру покарання.