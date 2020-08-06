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Лукашенко покликав генпрокурорів України та РФ для розслідування ситуації з «вагнерівцями»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив запросити до країни генеральних прокурорів України та Росії для обговорення ситуації із затриманими бойовиками ПВК "Вагнера".

Четвер, 6 серпня 2020, 11:53

Про це повідомляє білоруське видання “Белта”.

“Покладіть втрьох (генеральні прокурори, – ред.) перед собою міжнародні договори і угоди з Російською Федерацією і Україною, і які ми підписали в багатосторонньому плані, наші закони”, – сказав Лукашенко.

Він додав, що голова Слідчого комітету Білорусі доповість їм разом з Комітетом держбезпеки оперативну інформацію, а також інформацію слідчих.

При цьому Лукашенко зазначив, що якщо прокурори не приїдуть – питання вирішать без них. Однак він все ж вважає, що генпрокурорам трьох країн варто зібратися разом.

“Сядьте втрьох. Робіть, як ви вважаєте за потрібне. На підставі наших законів, міжнародно-правових актів прийміть рішення по цих хлопцях. Як приймете втрьох, так і буде”, – сказав він.

Нагадаємо, правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. В одному з санаторіїв поблизу Мінська були затримані 32 особи, ще одного виявили та затримали на півдні країни.

У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації  в період виборчої кампанії”.

  • У Білорусі стосовно затриманих бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер” відкрито кримінальну справу за статтею “підготовка терактів”.
  • Заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявив, що Київ може вимагати видачі уродженців України, затриманих у Білорусі разом з іншими бойовиками російської приватної військової компанії “Вагнер”.
  • Міністерство закордонних справ України отримало список затриманих у Білорусі бойовиків приватної військової компанії “Вагнера”.
  • Лукашенко заявив, що на південь Білорусі перекинули ще один загін бойовиків.
  • Зеленський обговорив із Лукашенком екстрадицію затриманих у Білорусі “вагнерівців”.
Теги: , Білорусь, генпрокурор, Олександр Лукашенко, ПВК Вагнера, Росія, Беларусь

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