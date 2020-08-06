Лукашенко покликав генпрокурорів України та РФ для розслідування ситуації з «вагнерівцями»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив запросити до країни генеральних прокурорів України та Росії для обговорення ситуації із затриманими бойовиками ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє білоруське видання “Белта”.

“Покладіть втрьох (генеральні прокурори, – ред.) перед собою міжнародні договори і угоди з Російською Федерацією і Україною, і які ми підписали в багатосторонньому плані, наші закони”, – сказав Лукашенко.

Він додав, що голова Слідчого комітету Білорусі доповість їм разом з Комітетом держбезпеки оперативну інформацію, а також інформацію слідчих.

При цьому Лукашенко зазначив, що якщо прокурори не приїдуть – питання вирішать без них. Однак він все ж вважає, що генпрокурорам трьох країн варто зібратися разом.

“Сядьте втрьох. Робіть, як ви вважаєте за потрібне. На підставі наших законів, міжнародно-правових актів прийміть рішення по цих хлопцях. Як приймете втрьох, так і буде”, – сказав він.

Нагадаємо, правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. В одному з санаторіїв поблизу Мінська були затримані 32 особи, ще одного виявили та затримали на півдні країни.

У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”.