Про це повідомляють #Букви.
3 вересня український волонтерський проєкт “Миротворець”, який називає себе “Центром дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку” вніс до своєї бази білоруського лідера Олександра Лукашенка.
Президента назвали “спільником проросійських терористів і російських загарбників”. Причиною для цього стала передача Росії затриманих білоруськими правоохоронцями бойовиків приватної військової компанії “Вагнера”, які брали участь в бойових діях проти України.
Також Лукашенка звинуватили посяганні на суверенітет і територіальну цілісність України. Йдеться про пропозицію Лукашенка до ЄС створити українсько-білоруський союз з ним як головою обох держав.
Ця пропозиція нібито була озвучена Лукашенком прем’єр-міністру Польщі і експрезиденту Європейської ради Дональду Туску у 2014 році. Про це Туск нещодавно розповів в інтерв’ю польському виданню Onet.
- Нагадаємо, У Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Він обіймає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12%.
- Експерти Організації Об’єднаних Націй задокументували понад 400 звернень громадян, які зазнали тортур і катувань з боку правоохоронців після затримання на акціях протесту. Щонайменше три особи загинули під час протестів. Відбуваються і затримання журналістів, які провокують протести представників ЗМІ.
- 3 вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна — серед іноземних держав, які впливають на внутрішню ситуацію в його країні.
- При цьому Лукашенко посилався на заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який заявив, що в протестах у Білорусі беруть участь “українські екстремісти”.