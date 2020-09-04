Президента Білорусі Олександра Лукашенка внесли до бази сайту "Миротворець" через співпрацю з російськими загарбниками та посягання на суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це повідомляють #Букви.

3 вересня український волонтерський проєкт “Миротворець”, який називає себе “Центром дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку” вніс до своєї бази білоруського лідера Олександра Лукашенка.

Президента назвали “спільником проросійських терористів і російських загарбників”. Причиною для цього стала передача Росії затриманих білоруськими правоохоронцями бойовиків приватної військової компанії “Вагнера”, які брали участь в бойових діях проти України.

Також Лукашенка звинуватили посяганні на суверенітет і територіальну цілісність України. Йдеться про пропозицію Лукашенка до ЄС створити українсько-білоруський союз з ним як головою обох держав.

Ця пропозиція нібито була озвучена Лукашенком прем’єр-міністру Польщі і експрезиденту Європейської ради Дональду Туску у 2014 році. Про це Туск нещодавно розповів в інтерв’ю польському виданню Onet.