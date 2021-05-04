Лукашенко пригрозив ЄС через можливе введення нових санкцій

Про це він заявив під час зустрічі з прем’єр-міністром Білорусі Романом Головченком, повідомляє пресслужба Лукашенка.

Лукашенко підкреслив, що не можна залишати це без відповіді.

“Особливо європейці стараються в цьому. Я не буду тут поширюватися, висловлювати якісь думки, просто скажу, щоб ви розуміли: якщо європейці хочуть проблем у себе в зв’язку з цими санкціями, вони їх отримають. Більше нічого не буду говорити. Час покаже . Але вас попрошу, як це було перед американським цим випендрьожем в економіці, дайте мені інформацію про найбільші великі європейські проєкти у нас і підприємства, які створені на території Білорусі: подивимося на їх роботу”, – доручив Лукашенко.

Також він поставив білоруському уряду завдання разом з міністерством закордонних справ подивитися на діяльність в Білорусі західних гуманітарних програм.

“Ці некомерційні організації, іноземні агенти, різного роду бандити, які влаштовують тут здирщину та інше. Я доручав главі адміністрації Булорусі, ви… передайте, що я на контролі це тримаю. Ми домовлялися про перереєстрацію і цих організацій, і засобів масової інформації. А то вони нас тримають на короткому повідку і починають постійно, коли це їм захочеться, смикати. Вигідно, невигідно – вони вже, я бачу, про це не думають. Ну, не думають – добре, будуть в Росію їздити через … будуть ходити по Балтиці, перевозити вантажі, і навколо Іспанії – в Середземне море і через Чорне море, якщо їм погано з нормальною Білоруссю в центрі Європи”, – заявив Лукашенко.

Позиція України щодо Лукашенка Раніше Дмитро Кулеба зазначав, що таємна інавгурація Олександра Лукашенка, яка відбулася 23 вересня, “не означає його визнання легітимним главою держави”.

У жовтні Європейський Союз опублікував перелік білоруських високопосадовців, проти яких введено санкції через фальсифікації на виборах президента та насильство проти протестувальників. В опублікованому документі було 44 особи.

У листопаді ЄС офіційно ввів персональні санкції проти Лукашенка, його сина і ще 13 білоруських посадових осіб. Санкції були введені у зв’язку з “жорстокими репресіями та залякуванням мирних демонстрантів”, які спостерігаються в Білорусі після президентських виборів.