Таку заяву він зробив на зустрічі з колективом МВС, інформує агентство БЕЛТА.

За словами Лукашенка, він позначив “червоні” лінії, які не варто переступати.

“Ми терпіли. Я відразу позначив: є червоні лінії. І не дай бог хтось їх переступить. Вони їх переступили за багатьма напрямками, я про це говорив”, – повідомив він.

За словами Лукашенка, “ті, хто сьогодні виходить на залізницю, ті, хто вішає фашистські прапори на лінії електропередачі, словом, ті, хто сьогодні намагається зруйнувати, дестабілізувати інфраструктуру держави, повинні знати: з сьогоднішнього дня, особливо в квартирах громадян, куди вони ховаються, ми в полон нікого не беремо“.

“Якщо хтось доторкнеться до військовослужбовця (я вже зауваження робив генералам), він повинен піти звідти як мінімум без рук. Я говорю це публічно, щоб всі розуміли нашу подальшу рішучість. Далі – все. Нам відступати нікуди, і ми відступати не збираємося. Хто готовий, будемо діяти”, – попередив Лукашенко.

Він додав, що на протести необхідно реагувати “красиво, щоб комар носа не підточив”.

Лукашенко також дав зрозуміти, що не має наміру залишати країну під тиском протестів, повідомляє видання TUT.by.

“Президент ніколи не тікав і тікати не збирається. Я прожив достатньо в цьому житті… Якщо хтось думає, що я зараз зібрався і накивав п’ятами… Слухайте, були ситуації, можливо, коли хтось і тремтів. Але ось генерали сидять, які постійно зі мною стикалися, бачили, що у мене навіть волосина не здригнулася. Слухайте, у нас було і складніше. У нас палили на вулицях автомобілі, анархісти і покидьки з усього світу приїжджали в середині 90-х, ці кадри є. Штурмом намагалися взяти Будинок уряду, розбивали намети на Жовтневій площі. Досі пам’ятаю, як це було. Ми це все пережили”, – зазначив він.