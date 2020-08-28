Про це повідомляє білоруське державне агентство БЕЛТА.

“Ось ми їм зараз покажемо, що таке санкції. Якщо вони ще в Китай і Росію через нас (поляки і литовці) баражували, зараз вони будуть літати або через Балтику, або Чорне море торгувати з Росією та інше. А щодо санкційної продукції (на ту продукцію, на яку Росія ввела ембарго) – нехай навіть не мріють. Ми їм покажемо, що таке санкції”, – зазначив Лукашенко.

“Вони зажерлися і забули, що таке Білорусь. І думали, що нас можна нахилити, танками полякати, ракетами… Подивимося, хто ще кого полякає. Ми їм покажемо, що таке санкції”, – додав він.

Лукашенко уточнив, що вже доручив уряду внести пропозицію про переорієнтацію всіх торгових потоків із портів Литви на інші.

“Ось ми і подивимося, як вони будуть жити. 30 % литовського бюджету формують наші вантажопотоки через Литву. Що ще треба? Зажерлися. Тому поставимо на місце”, – повідомив він.

Лукашенко додав, що Білорусь вже проходила період санкцій.

“Вижили. Виживемо і зараз. Світ не без добрих людей. Тому нас лякати не потрібно”, – сказав він.