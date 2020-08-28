Про це повідомляє білоруське державне агентство БЕЛТА.
“Ось ми їм зараз покажемо, що таке санкції. Якщо вони ще в Китай і Росію через нас (поляки і литовці) баражували, зараз вони будуть літати або через Балтику, або Чорне море торгувати з Росією та інше. А щодо санкційної продукції (на ту продукцію, на яку Росія ввела ембарго) – нехай навіть не мріють. Ми їм покажемо, що таке санкції”, – зазначив Лукашенко.
“Вони зажерлися і забули, що таке Білорусь. І думали, що нас можна нахилити, танками полякати, ракетами… Подивимося, хто ще кого полякає. Ми їм покажемо, що таке санкції”, – додав він.
Лукашенко уточнив, що вже доручив уряду внести пропозицію про переорієнтацію всіх торгових потоків із портів Литви на інші.
“Ось ми і подивимося, як вони будуть жити. 30 % литовського бюджету формують наші вантажопотоки через Литву. Що ще треба? Зажерлися. Тому поставимо на місце”, – повідомив він.
Лукашенко додав, що Білорусь вже проходила період санкцій.
“Вижили. Виживемо і зараз. Світ не без добрих людей. Тому нас лякати не потрібно”, – сказав він.
- Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.
- 14 серпня опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”. Представники білоруської опозиції заявили, що виступають за “хороші відносини” як з країнами Євросоюзу, так і з Росією.
- 15 серпня Олександр Лукашенко заявив, що не потребує міжнародного посередництва для врегулювання ситуації в країні. Він також повідомив про свою домовленість із російським лідером Володимиром Путіним — РФ при першому запиті надасть всебічну допомогу “щодо забезпечення безпеки Білорусі”.
- 19 серпня Європейська рада оприлюднила заяву, згідно з якою Європейський союз найближчим часом введе санкції проти багатьох білоруських посадових осіб за насильство, репресії та фальсифікацію виборів. Окремий список санкцій стосовно білоруських посадових осіб готує влада Литви.
- 27 серпня уряд Естонії оприлюднив заяву, що країна не визнає результати президентських виборів в Білорусі та запроваджує санкції проти білоруських чиновників.