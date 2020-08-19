Лукашенко пригрозив Зеленському і ЄС за «розпалювання заворушень»

Про це повідомляє БЕЛТА.

Так, по лінії Міністерства закордонних справ Лукашенко доручив “організувати роботу з доведення до керівників західних держав інформації про ситуацію в Білорусі”.

“Їм просто треба розповідати, що відбувається в Білорусі. Щоб цю інформацію отримали й Меркель, і Макрон, і Дуда, і Науседа, і інші, і Зеленський. Щоб вони знали, що відбувається в Білорусі, офіційну точку зору… І попередити їх (не соромитися) про відповідальність за розпалювання заворушень. Фінансування заворушень — це і є розпалювання. І ми бачимо сьогодні, що це фінансування триває”, – наголосив він.

“По-друге, барабанити гусеницями на кордоні з Білоруссю, проводити зараз навчання контрпродуктивно. Вони це повинні розуміти, і вони будуть за це відповідати, якщо щось трапиться”, – додав Лукашенко.

Щодо роботи ЗМІ, то президент наголосив, що вони повинні “роз’яснювати, розповідати, попереджати людей” про те, що протести — це “шлях у прірву”. На його думку, також не можна допустити зіткнення з “братнім народом — росіянами”.