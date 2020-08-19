Covid-19 Україна

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Лукашенко пригрозив Зеленському і ЄС за «розпалювання заворушень»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив МЗС донести офіційну позицію білоруської влади стосовно ситуації в країні лідерам Євросоюзу й України.

Середа, 19 серпня 2020, 18:29

Про це повідомляє БЕЛТА.

Так, по лінії Міністерства закордонних справ Лукашенко доручив “організувати роботу з доведення до керівників західних держав інформації про ситуацію в Білорусі”.

“Їм просто треба розповідати, що відбувається в Білорусі. Щоб цю інформацію отримали й Меркель, і Макрон, і Дуда, і Науседа, і інші, і Зеленський. Щоб вони знали, що відбувається в Білорусі, офіційну точку зору… І попередити їх (не соромитися) про відповідальність за розпалювання заворушень. Фінансування заворушень — це і є розпалювання. І ми бачимо сьогодні, що це фінансування триває”, – наголосив він.

“По-друге, барабанити гусеницями на кордоні з Білоруссю, проводити зараз навчання контрпродуктивно. Вони це повинні розуміти, і вони будуть за це відповідати, якщо щось трапиться”, – додав Лукашенко.

Щодо роботи ЗМІ, то президент наголосив, що вони повинні “роз’яснювати, розповідати, попереджати людей” про те, що протести — це “шлях у прірву”. На його думку, також не можна допустити зіткнення з “братнім народом — росіянами”.

  • Раніше депутати Європейського парламенту заявили, що не визнають результатів президентських виборів в Білорусі та вважають Олександра Лукашенка персоною нон грата.
  • 15 серпня Олександр Лукашенко заявив, що не потребує міжнародного посередництва для врегулювання ситуації в країні. Він також повідомив про свою домовленість із російським лідером Володимиром Путіним — РФ при першому запиті надасть всебічну допомогу “щодо забезпечення безпеки Білорусі”.
  • 14 серпня Центральна виборча комісія Білорусі оголосила офіційні результати виборів президента. Лукашенко, за офіційними даними, набрав 80,1 % голосів, а Тихановська – 10,1 %.
  • Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.
  • Міністри закордонних справ країн Євросоюзу в п’ятницю, 14 серпня, погодилися підготувати санкції проти Білорусі у зв’язку з останніми подіями в цій країні. В ЄС зазначили, що не приймають результати президентських виборів у Білорусі.
Теги: Володимир Зеленський, ЄС, Олександр Лукашенко, протести в Білорусі

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