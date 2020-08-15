Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ситуація в країні становить загрозу і "Союзній державі", тож він має намір обговорити її з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це він сказав на нараді в Мінську, повідомляє БЕЛТА.

“Ми бачимо, що відбувається. Нас заколихувати не треба мирними акціями та демонстраціями. Ми бачимо, що в глибині відбувається. Ми дуже добре це бачимо. І потім, ми ж методички читали кольорових революцій. Більш того, до методичок кольорових революцій вже з’явилися елементи зовнішнього втручання”, – заявив Лукашенко.

Він додав, що проти Білорусі “фактично за сценарієм розгортається агресія”.

“Треба зв’язатися з Путіним, президентом Росії, щоб я міг з ним переговорити зараз. Тому що це вже загроза не лише Білорусі. Знаєте, деякі росіяни, я дивлюся, там, занадто розумні, починають кричати: ось, Білорусь, так, що не отак… Я хочу сказати, що захист сьогодні Білорусі — це не менше, ніж захист всього нашого простору, Союзної держави, і приклад іншим. Якщо білоруси не витримають, покотиться ця хвиля туди. Тому за нас так вчепилися”, – зазначив президент Білорусі.

Пізніше видання повідомило, що Лукашенко вже подзвонив Путіну. Вони обговорили ситуацію, яка складається всередині й навколо Білорусі.