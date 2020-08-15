Про це він сказав на нараді в Мінську, повідомляє БЕЛТА.
“Ми бачимо, що відбувається. Нас заколихувати не треба мирними акціями та демонстраціями. Ми бачимо, що в глибині відбувається. Ми дуже добре це бачимо. І потім, ми ж методички читали кольорових революцій. Більш того, до методичок кольорових революцій вже з’явилися елементи зовнішнього втручання”, – заявив Лукашенко.
Він додав, що проти Білорусі “фактично за сценарієм розгортається агресія”.
“Треба зв’язатися з Путіним, президентом Росії, щоб я міг з ним переговорити зараз. Тому що це вже загроза не лише Білорусі. Знаєте, деякі росіяни, я дивлюся, там, занадто розумні, починають кричати: ось, Білорусь, так, що не отак… Я хочу сказати, що захист сьогодні Білорусі — це не менше, ніж захист всього нашого простору, Союзної держави, і приклад іншим. Якщо білоруси не витримають, покотиться ця хвиля туди. Тому за нас так вчепилися”, – зазначив президент Білорусі.
Пізніше видання повідомило, що Лукашенко вже подзвонив Путіну. Вони обговорили ситуацію, яка складається всередині й навколо Білорусі.
- Після проведення виборів у Білорусі спалахнули масові протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб. Слідчий комітет Білорусі порушив 21 кримінальну справу за фактами масових заворушень.
- На другий день протестів, ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. Увечері понеділка міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську.
- Сьогодні, 14 серпня, Центральна виборча комісія Білорусі оголосила офіційні результати виборів президента. Лукашенко, за офіційними даними, набрав 80,1 % голосів, а Тихановська – 10,1 %.
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.