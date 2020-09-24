Про це повідомляє білоруське інформагентство БелТА.

“Ну, по-моєму, по законам Білорусі ми нікого не повинні із західних держав і взагалі когось попереджати. Це внутрішня справа нашої країни. І критика тільки одна: не те таємниця, не те таїнство. Знаєте, на інавгурацію були запрошені близько 2 тис. осіб разом з військовими. І в таємниці це зберегти практично неможливо”, – заявив Лукашенко.

За його словами, вступ на посаду президента може критикуватися, тільки якщо цей захід не проведено згідно із законом.

“У нас, по-моєму, всі законодавчі норми були дотримані. Кому треба було знати про це, вони знали. Тому що і тренування, і підготовка – це ж певний час займає”, – додав він.

Крім того, на думку Лукашенка, “окремі держави займають неконструктивну позицію”.

“Тим більше, що дивно, сусіди. Сусіди від бога, їх не вибирають, і ми приречені жити разом, дружити. Але виявляється, що не завжди так. Сусідні держави, особливо Польща, ви знаєте, яку позицію зайняли. Навіть по вчорашній інавгурації яка – чи не те образа, не те претензії, що ми не повідомили полякам, литовцям, українцям, чехам або ще комусь, що будемо проводити цей захід”, – зазначив він.