Про це йдеться у щоденному звіті ISW.
На думку американських експертів, Лукашенко не готовий до прямого залучення білоруських армійців у повномасштабній війні проти України. Однак, щоб хоча б якось підтримати Путіна, він дозволить російській авіацій й надалі користуватись повітряним простором Білорусі.
Зокрема ще 7 липня заступник начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомляв, що Білорусь передала для користування Росії аеродром Прибитки, що у Гомельській області.
11 липня Незалежна білоруська моніторингова організація The Hajun Project повідомила що російський літак системи бортового попередження та управління (АВАКС) вперше з 4 квітня залетів у білоруський повітряний простір.
Окрім цього уряд Білорусі запровадив нові обмеження у повітряному просторі поблизу кордну з Україною, де впродовж 10-11 липня патрулював літак АВАКС.
Всі ці дані, ймовірно, свідчать про те, що Лукашенко демонструє свою підтримку Путіну у війні проти України, проте відмовляється від прямого військового втручання Білорусі, хоча зазнає тиску з боку Кремля.
Попри це аналітики ISW й надалі вважають, що пряме залучення армії Білорусі до війни проти України малоймовірне, оскільки Олександр Лукашенко остерігається, що такий крок може вплинути на стабільність у Білорусі та навіть похитнути його режим.
- Нагадаємо, литовський уряд розширив обмеження на транзит товарів через свою територію в Калінінградську область РФ. Президент РФ Володимир Путін і самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко обговорили можливі спільні заходи у відповідь на дії Литви.
- Також повідомлялось, що у Білорусі спостерігається посилення авіатренувань відразу на 5 аеродромах, адже прибули російські пілоти й почалися тренування з десантування.
- Окрім цього, у Гомельській області Білорусі, на військовому аеродромі “Зябровка” збільшилася кількість військової техніки. Зокрема, зенітно-ракетних комплексів С-400 “Тріумф”, а також з’явилися БМП і танки.