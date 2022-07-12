Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко, аби продемонструвати хоча б номінальну підтримку президенту РФ Володимиру Путіну, ймовірно й надалі дозволятиме російським військам використовувати повітряний простір Білорусі у війні проти України.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

На думку американських експертів, Лукашенко не готовий до прямого залучення білоруських армійців у повномасштабній війні проти України. Однак, щоб хоча б якось підтримати Путіна, він дозволить російській авіацій й надалі користуватись повітряним простором Білорусі.

Зокрема ще 7 липня заступник начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомляв, що Білорусь передала для користування Росії аеродром Прибитки, що у Гомельській області.

11 липня Незалежна білоруська моніторингова організація The Hajun Project повідомила що російський літак системи бортового попередження та управління (АВАКС) вперше з 4 квітня залетів у білоруський повітряний простір.

Окрім цього уряд Білорусі запровадив нові обмеження у повітряному просторі поблизу кордну з Україною, де впродовж 10-11 липня патрулював літак АВАКС.

Всі ці дані, ймовірно, свідчать про те, що Лукашенко демонструє свою підтримку Путіну у війні проти України, проте відмовляється від прямого військового втручання Білорусі, хоча зазнає тиску з боку Кремля.

Попри це аналітики ISW й надалі вважають, що пряме залучення армії Білорусі до війни проти України малоймовірне, оскільки Олександр Лукашенко остерігається, що такий крок може вплинути на стабільність у Білорусі та навіть похитнути його режим.