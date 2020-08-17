Президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув на Мінський завод колісних тягачів (МЗКТ), де сьогодні проходить страйк, і звернувся до робітників.

Поо це повідомляє БелТА.

Він заявив, що повторних президентських виборів, яких хочуть протестувальники і учасники страйку, не буде.

“Ви говорите про несправедливі вибори і хочете провести справедливі? Відповідаю вам на це питання. Ми провели вибори. Поки ви мене не вб’єте, інших виборів не буде”, – сказав Лукашенко робочим.

Також він додав, що в разі повторних виборів заводи прийдуть до занепаду.

“Ніколи ви від мене не дочекаєтеся, щоб я під тиском щось зробив. Їх не буде. Тому що не буде ні МЗКТ, ні МАЗа, ні БелАЗ, за півроку ми знищимо всі”, – сказав Лукашенко.

У відповідь присутні почали скандувати “Іди!”

На це президент відповів “Дякую. Можете ще покричати!”