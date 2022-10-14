Про це повідомляє моніторингова група “Беларускі Гаюн” у Telegram.

За їхньою інформацією, 14 жовтня у Могильовській області Білорусі помічено рух щонайменше 22 танків Т-72А, які прямували у бік міста Орша, що розташоване ближче до кордону з Росією.

Моніторингова група зазначила, що “режим Лукашенка передав РФ ще мінімум 22 танки”. Не виключено, що кількість танків, які вивезли у РФ цього разу, може бути більшою.

У такий спосіб, лише за останній тиждень Лукашенко передав РФ уже щонайменше 67 танків Т-72А і щонайменше 28 вантажівок “Урал”.

“Беларускі Гаюн” пише, що, ймовірно, техніку було знято зі зберігання з 969-ї бази резерву танків в у Мінській області, і її перевозили на гілці Осиповичі-Могильов-Орша-РФ. Попередні ешелони були спрямовані на залізничні станції у Ростовській області й далі на Донбас.