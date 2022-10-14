Про це повідомляє моніторингова група “Беларускі Гаюн” у Telegram.
За їхньою інформацією, 14 жовтня у Могильовській області Білорусі помічено рух щонайменше 22 танків Т-72А, які прямували у бік міста Орша, що розташоване ближче до кордону з Росією.
Моніторингова група зазначила, що “режим Лукашенка передав РФ ще мінімум 22 танки”. Не виключено, що кількість танків, які вивезли у РФ цього разу, може бути більшою.
Читайте також:
Росіяни втратили 6 тисяч одиниць техніки з моменту вторгнення, а зараз не встигають її поповнювати — уряд США
У такий спосіб, лише за останній тиждень Лукашенко передав РФ уже щонайменше 67 танків Т-72А і щонайменше 28 вантажівок “Урал”.
“Беларускі Гаюн” пише, що, ймовірно, техніку було знято зі зберігання з 969-ї бази резерву танків в у Мінській області, і її перевозили на гілці Осиповичі-Могильов-Орша-РФ. Попередні ешелони були спрямовані на залізничні станції у Ростовській області й далі на Донбас.
- За дорученням самопроголошеного президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка з 11 жовтня проводиться перевірка Збройних сил Білорусі.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент країни-агресора РФ Володимир Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.
- Українська розвідка зазначила, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко поки що не ухвалив рішення вступити у війну проти України. Нині розвідники не можуть стверджувати, що таке рішення прийнято остаточно.
- У Міноборони України заявили, що, попри масований обстріл територій України, на півночі немає прориву чи наступальних дій з боку Білорусі або Росії.