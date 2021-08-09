Про це заявила народна депутатка від “Європейської Солідарності” Ірина Геращенко у Facebook.

За її словами, тоді Лукашенко був стороною, що приймає переговори. Геращенко наголосила, що Україна і цивілізований світ дали йому шанс вийти з міжнародної ізоляції.

“Вперше за десятиріччя він зустрічав в холі свого нового, помпезного президентського палацу високих гостей з Європи. Єдина його “участь” в тодішніх подіях – це офіційне фото з президентами й канцлером. У важких і виснажливих мінських переговорах він участі не брав, не був присутній на жодному раунді й жодній закритій зустрічі”, – заявила Геращенко.

Нардепка наголосила, що їй дуже дивно слухати його версію подій, яку він може розповідати тільки зі слів Путіна. За її словами, правда про ці переговори написана в мемуарах безпосередніх учасників тих подій. Зокрема, президент Франції Франсуа Олланд згадує, як Порошенко і Путін розмовляли на підвищених тонах, а потім останній посеред ночі зник. Як з’ясувалося потім, президент РФ просто пішов трохи поспати, аби ще більше виснажити делегації.

“Коли текст далеких від ідеальних мінських угод було вичитано всіма учасниками переговорів (в залі знаходилися президенти України, Франції, РФ, канцлера Німеччини і їхні делегації), після виснажливої дискусії про пункт про кордони (Путін був категорично проти, наші європейські колеги вмовляли нас зосередитися на припиненні бойових дій і зупинити вбивства українців окупаційними військами, а потім думати про кордон), ВВП (Путін, – ред.) влаштував чергову істерику, вимагаючи, аби там поставили карлючки громадяни Захарченко і Плотницький”, – пригадала Геращенко.

За її словами, Путін кричав на Суркова, який був одним з розробників так званого “плану розшматування України”. Потім він приніс підписи “двох з ларця” (Плотницького та Захарченка). Водночас так звані представники ОРДЛО знаходилися в іншому приміщенні.

“Звичайно, показати покидьків-бойовиків і терористів на очі президентів і канцлера – це було нечувано. То ж їх і близько не підпускали до місця перемовин, ніхто з лідерів держав їх не бачив і тим більше не вітався. Закарлюки покидьків, притягнутих РФ, представників РФ, є на документі. Вони поставили свої підписи після безпосередніх учасників ТКГ – Хайді Тальявіні, яка представляла головуючого в ОБСЄ, посла РФ Зурабова і президента Леоніда Кучми. Але без всяких “регалій”. Два штемпа, яких притягла РФ, два її васала”, – наголосила Геращенко.

Народна депутатка запевнила, що жодної абревіатури про “ЛДНР” в мінському документі немає, попри всі вимоги Путіна.

“За 4 роки роботи мінських груп ми ніколи не бачили цих персонажів. Собаці – собача смерть, це про них. Плотницький десь зник, Захарченко невдало сходив чи то в “Вєтєрок”, чи то в “Сєпар”, і в Мінську їхні подільники кричали нам про причетність українських спецслужб до ліфта “Мотороли”, ресторанного отруєння Захарченка, невдалої прогулянки Гіві. А ми тішилися”, – пригадує Геращенко.

За її словами, єдиною людиною, яка сепаратно бачилася з Захарченком/Плотницьким, була екснардепка Надія Савченко.

“Лукашенку варто було б розповісти про свою роль в спробі легітимізації “ЛДНР”, бо це вказівкою ФСБ і Кремля Білорусь почала визнавати “паспорти” цих утворень і пускати за ними в країну бойовиків. А єдиною правдою в його сьогоднішній маячні були слова про те, що “Україна кинула РФ”. Ми тоді дійсно переграли Путіна. Аби дати нашій армії таку важливу передишку, аби наростити м’язи і крок за кроком звільняти українську землю”, – підсумувала Геращенко.

Нагадаємо, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що разом з президентом РФ Володимиром Путіним міг би “поставити на коліна” Україну” за добу.

На цій же пресконференції Лукашенко розказав, що готовий визнати окупований Крим територією Росії, коли “останній російський олігарх” почне поставляти туди продукцію.