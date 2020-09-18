Про це повідомляється на сайті премії.
“Шнобелівська премія” (The Ig Nobel Prize) — це жартівлива нагорода за досягнення, “які спочатку викликають сміх, а потім змушують замислитися”. Вона є пародією на престижну міжнародну нагороду – Нобелівську премію.
Цього року церемонія нагородження відбувалася в онлайн-форматі.
Лауреатами 30-ї “Шнобелівської премії” в галузі медичної освіти цього року стали лідери 9 країн:
- Жаїр Болсонару — Бразилія
- Борис Джонсон — Велика Британія
- Нарендра Моді — Індія
- Андрес Мануель — Мексика
- Олександр Лукашенко — Білорусі
- Дональд Трамп — США
- Таїп Ердоган — Туреччина
- Володимир Путін — Росія
- Гурбангули Бердимухамедов — Туркменістан
Зазначається, що нагороди присуджено за “використання вірусної пандемії COVID-19, щоб навчити світ тому, що політики можуть мати більше безпосереднього впливу на життя і смерть, ніж вчені і лікарі”. Лауреатів відібрали на основі “численних повідомлень в новинах”.
Примітно, що для Олександра Лукашенка це вже друга “Шнобелівська премія”. Минулого разу він отримав її в 2013 році. Тоді його було присуджено премію миру за те, що він заборонив публічні оплески. Також її отримала міліція Білорусі за арешт однорукої людини у зв’язку з порушенням заборони.
- З торішніми лауреатами “Шнобелівської премії” можна ознайомитися в матеріалі.