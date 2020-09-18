Президенти Білорусі, РФ, США, Туркменістану та інших країн отримали "Шнобелівську премію" за свою реакцію на пандемію коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті премії.

“Шнобелівська премія” (The Ig Nobel Prize) — це жартівлива нагорода за досягнення, “які спочатку викликають сміх, а потім змушують замислитися”. Вона є пародією на престижну міжнародну нагороду – Нобелівську премію.

Цього року церемонія нагородження відбувалася в онлайн-форматі.

Лауреатами 30-ї “Шнобелівської премії” в галузі медичної освіти цього року стали лідери 9 країн:

Жаїр Болсонару — Бразилія

Борис Джонсон — Велика Британія

Нарендра Моді — Індія

Андрес Мануель — Мексика

Олександр Лукашенко — Білорусі

Дональд Трамп — США

Таїп Ердоган — Туреччина

Володимир Путін — Росія

Гурбангули Бердимухамедов — Туркменістан

Зазначається, що нагороди присуджено за “використання вірусної пандемії COVID-19, щоб навчити світ тому, що політики можуть мати більше безпосереднього впливу на життя і смерть, ніж вчені і лікарі”. Лауреатів відібрали на основі “численних повідомлень в новинах”.

Примітно, що для Олександра Лукашенка це вже друга “Шнобелівська премія”. Минулого разу він отримав її в 2013 році. Тоді його було присуджено премію миру за те, що він заборонив публічні оплески. Також її отримала міліція Білорусі за арешт однорукої людини у зв’язку з порушенням заборони.