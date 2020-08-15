Про це він заявив на нараді в Центрі стратегічного управління в Міністерстві оборони Білорусі, інформує державне інформаційне агентство БЕЛТА.

Лукашенко, зокрема, зазначив, що його хвилює ситуація, яка розгортається на території сусідніх країн – в Польщі та Литві, де “проходять військові навчання натовських військ”.

“Мене більше хвилює ситуація, яка розгортається на території сусідніх з нами держав – Польщі та Литви. Там, як вам відомо, проходять військові навчання натовських військ. Це було б нічого, але йде ескалація і нарощування збройного компонента на цих територіях. Не бачити цього, спокійно за цим спостерігати ми, природно, не можемо. І коли рано вранці я розмовляв і слухав доповідь начальника Генерального штабу, я помітив: наших військових також турбує ця проблема”, – повідомив він.

“Тому я попрошу додатково, оскільки напружена ситуація на західних кордонах, перекинути повітряно-десантну бригаду з Вітебська в Гродно”, – розпорядився Лукашенко.

Як пояснює агентство “Інтерфакс-Захід”, у Білорусі сили спеціальних операцій включають в себе 38-у окрему гвардійську десантно-штурмову бригаду (Брест), 103-тю окрему гвардійську повітряно-десантну бригаду (Вітебськ) і 5-ту окрему бригаду спеціального призначення (Мар’їна Горка).

Варто відзначити, що в Гродно, як і в інших білоруських містах, проходять акції протесту, пов’язані з результатами президентських виборів.

Як інформує місцеве видання “Вечірній Гродно”, сьогодні в центрі міста зібралися тисячі людей. Спочатку вони сформували “ланцюг солідарності”, а потім провели мітинг.

За даними білоруської редакції “Радіо Свобода”, о 15:00 на площі Леніна в Гродно зібралося близько 10 тисяч осіб з біло-червоно-білими прапорами, кульками та плакатами “Лукашенка у відставку”.

Люди скандували “Лукашенко, йди!”

Протестувальники також передали міській владі свої вимоги. Вони, зокрема, вимагають відставки Олександра Лукашенка, негайного звільнення всіх політв’язнів, відставки і арешту керівників МВС, за застосування зброї проти учасників мирних акцій, а також відставки і арешту членів ЦВК та її голови Лідії Ермошиної.

ДОВІДКА. Гродно – місто в Білорусі, адміністративний центр Гродненської області. Місто розташоване в західній частині області, поблизу кордону з Польщею і Литвою (в 15 і 30 км відповідно).