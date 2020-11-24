Лукашенко розповів, яким чином народ може відсторонити його від влади

Про це він заявив на церемонії вручення вірчих грамот іноземним послам, передає БелТА.
Так, Лукашенко зазначив, що західні держави “будують різні схеми впливу на білоруську владу і президента з метою повалення чинного ладу”. Проте він впевнений, що його можливо відсторонити від посади, але тільки одним способом.
“Підказую шлях, він один, інших немає: тільки білоруський народ це зможе зробити на підставі тих законів, які сьогодні існують, і білоруської Конституції”, – зазначив він.
Нагадаємо, що настоятель Білоруської православної автокефальної церкви архієпископ Святослав Логін оголосив про анафему невизнаному президенту Білорусі Олександру Лукашенку. Під час служби в соборі святого Кирила Туровського в Торонто (Канада), в присутності віруючих архієпископ зачитав Архієрейське послання з оголошенням анафеми невизнаному президенту Олександру Лукашенку.
- Раніше повідомлялося, що Україна та ще шість країн приєдналися до санкцій Європейського союзу проти невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка та 40 чиновників.