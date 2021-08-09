Про це Лукашенко сказав 9 серпня під час пресконференції.

Білорусько-українські політичні відносини зараз – у найнижчій точці, сказав Лукашенко.

“Коли Лукашенко Крим визнає? Я відповідаю публічно: коли останній олігарх в Росії визнає Крим і почне поставляти туди продукцію, за мною справа не заіржавіє”, – сказав Лукашенко.

За його словами, щоб прийняти таке рішення, він готовий “переступити через Будапештську декларацію”.

“Мій підпис там стоїть, але я й через це переступлю. Україна, бачите, що творить? У мене руки розв’язані – і Крим, і все інше. Вони заявили: Лукашенко полетить в Крим через Росію! Так ви закрили простір, я через Україну не можу полетіти. Божевільні! Ще в чомусь мені дорікають, коли я більше вболівав за Україну, ніж за Білорусь, ще зовсім недавно”, – додав Лукашенко.