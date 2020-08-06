Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що безліч разів сварився з російським колегою Володимиром Путіним під час переговорів, але при цьому вони є друзями.

Про це Лукашенко розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону.

“Ми дуже хороші друзі, незважаючи на ці перипетії. Я сподіваюся, що ми і залишаємося друзями. В тому плані, що я йому можу сказати все, що вважаю за потрібне. Він мені теж може сказати. Навіть по-чоловічому можемо матюкнутися один на одного”, – зізнався Лукашенко.

За його словами, на крик президенти в ході суперечок все ж не переходили.

“Я все-таки акуратний в цьому відношенні. А у Путіна немає звички кричати. ​​Я можу десь рикнути, але який сенс? Приводу ніколи такого не було, щоб саме кричати. ​​Але емоційно обговорюючи теми, доводячи один одному, як в народі кажуть, мало не за грудки хапали один одного – це у нас майже кожну зустріч бувало, коли ми один на один обговорювали якісь питання”, – сказав президент Білорусі.

На питання Гордона про те, чи є конфлікт між Лукашенком і Путіним, президент Білорусі заявив, що певна напруга існує.

“Так, у нас є певне напруження, тому що ми обидва сильні особистості. Вибачте за нескромність”, – сказав Лукашенко.