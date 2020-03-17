Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що від коронавірусу допомагає горілка, сауна і трактор.

Про це Лукашенко заявив під час наради з головами місцевої влади.

“Я людина непитуща, але останнім часом жартома кажу, що горілкою треба не тільки руки мити, але, напевно, і в день 40-50 грам в перерахунку на чистий спирт – труїти цей вірус”, – сказав він.

Водночас президент додав, що користуватися “рецептом” слід не в робочий час.

Крім того, Лукашенко також порадив чиновникам піти в сауну.

“Сходіть в сауну – суху! Ну, якщо два-три рази на тиждень, теж корисно. Китайці нам підказали, що цей вірус при 60 градусах не витримує”, – пояснив він.

Білоруський лідер також вважає, що від коронавірусу допомагає робота.

“Приємно дивитися по телевізору: люди на тракторі працюють, ніхто не говорить про віруси… Там трактор вилікує всіх. Поле всіх лікує!” – розповів він.

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У Києві сьогодні з 23:00 вечора припинить роботу метрополітен у зв’язку із введенням у країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19.