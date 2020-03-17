Про це Лукашенко заявив під час наради з головами місцевої влади.
“Я людина непитуща, але останнім часом жартома кажу, що горілкою треба не тільки руки мити, але, напевно, і в день 40-50 грам в перерахунку на чистий спирт – труїти цей вірус”, – сказав він.
Водночас президент додав, що користуватися “рецептом” слід не в робочий час.
Крім того, Лукашенко також порадив чиновникам піти в сауну.
“Сходіть в сауну – суху! Ну, якщо два-три рази на тиждень, теж корисно. Китайці нам підказали, що цей вірус при 60 градусах не витримує”, – пояснив він.
Білоруський лідер також вважає, що від коронавірусу допомагає робота.
“Приємно дивитися по телевізору: люди на тракторі працюють, ніхто не говорить про віруси… Там трактор вилікує всіх. Поле всіх лікує!” – розповів він.
У Києві сьогодні з 23:00 вечора припинить роботу метрополітен у зв’язку із введенням у країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19.
- Уряд прийняв рішення зупинити роботу метро у всіх містах, а також зупинити перевезення між областями та містами України.
- Кабінет Міністрів України прийняв рішення заборонити з 17 березня на всій території країни будь-які масові заходи за участю більше 10 осіб.
- Напередодні стало відомо, що у Києві лабораторно підтверджено два випадки захворювання на коронавірус COVID-19.
- Напередодні мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення в столиці карантину у зв’язку з поширенням епідемії китайського коронавірусу. Так, зачиняються всі заклади, крім продуктових магазинів, аптек, АЗС, банків.