Про це він заявив в інтерв’ю радіостанції “Ехо Москви”.

Він вважає, що це пов’язано з тим, що в Україна почала займатися мовним питанням, тим самим “росіян почали душити”.

“Україна певною мірою підставилась. Росіян почали душити, мова там і інше – ну, питань, яких не повинно бути в Україні! Як би там не було, я не виправдовую зараз Росію, ні. Я не дорікаю Україну. Але як би там не було, Україна хоч і маленький, але дала привід для цього конфлікту”, – сказав він.

Також Лукашенко обурений тим фактом, що українці не зуміли відповісти йому, як відстоювали Крим.

“Що стосується Криму, коли на мене почали наступати українці влітку після Криму, того ж року, я їм сказав – де-факто російський, юридично це не оформлено. А потім вони знову почали мене душити на площі Верховної Ради. Я їм ставлю запитання, ви мене не душіть, ви мені скажіть, як ви обороняли Крим? Як ви його захищали? Скільки там українців загинуло за цю святу українську, як вони кажуть, землю? Тиша. Ось відповідь на питання. Я виходжу з реальної ситуації, а давати оцінки – чий Крим, це вже ви займайтеся там. Я трошки серйозніше дивлюся на ці питання, не політизую і не займаюся агітацією”, – сказав Лукашенко.